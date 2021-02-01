Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ay BAE'ye gidecek
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Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ay BAE'ye gidecek

01.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:44
Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ay BAE'ye gidecek

Son dakika haber: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun BAE ziyaretinin birkaç saatle sınırlı kalacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de günlük yeni tip koronavirüs vakalarının yüksek çıkması ve karantinanın uzatılması tartışmaları nedeniyle kısa tutulacağı ifade edildi.

BAE'yi ziyaret planı 2 kez ertelenmişti

Netanyahu, Aralık 2020 ve geçen ay olmak üzere iki kez BAE ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.

BAE 13 Ağustos'ta, Bahreyn ise 11 Eylül'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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