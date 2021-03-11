Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netantahu'dan Türkiye açıklaması: Evet görüşüyoruz
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Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netantahu'dan Türkiye açıklaması: Evet görüşüyoruz

11.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:05
Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netantahu'dan Türkiye açıklaması: Evet görüşüyoruz

Son dakika haberleri... Tel Aviv ilişkilerinde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

Tel Aviv ilişkilerinde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Bat-Yam kentindeki seçim kampanyasında konuşan Netanyahu, "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Tel Aviv yönetiminden peş peşe olumlu mesajlar geliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. ?Natanyahu dün seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya geldi. Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine " Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi. Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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