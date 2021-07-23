Son dakika haberi | İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi "ikili ilişkileri" görüştü
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Son dakika haberi | İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi "ikili ilişkileri" görüştü

Son dakika haberi | İsrail Başbakanı ile BAE Veliaht Prensi 'ikili ilişkileri' görüştü
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri görüştükleri belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri görüştükleri belirtildi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre Benett'in, Kurban Bayramı vesilesiyle Al Nahyan'ı telefon ile aradığı ifade edildi.

Açıklamada, Al Nahyan ve Benett'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıkları kaydedildi.

Al Nahyan'ın başbakan olarak göreve başlayan Benett'i bu vesileyle kutladığı, bölgenin çıkarı, gelişmesi, istikrarı ve barışı için kendisiyle birlikte çalışmasını temenni ettiği aktarıldı.

Bennett, 14 Haziran'da İsrail Meclisi'nden güvenoyu alarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İsrail ile Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştiren BAE'nin lideri Al Nahyan, Bennett ile göreve geldikten sonra ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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