Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösteride iki hafta önce İsrail askerlerince vurulan ve dün hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli akademisyen Fadi Veşaha'nın naaşı toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösteride iki hafta önce İsrail askerlerince vurulan ve dün hayatını kaybeden 34 yaşındaki Filistinli akademisyen Fadi Veşaha'nın naaşı toprağa verildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti çevresinde 15 Mayıs'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan genç akademisyen dün hayatını kaybetti. Akademisyen Veşaha bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Filistin bayrağına sarılı Veşaha'nın cenazesi, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksinden alınarak, askeri bir konvoyla öğretim üyesi olarak çalıştığı, Ramallah yakınlarındaki Birzeit Üniversitesi kampüsüne götürüldü.

Törende binlerce öğrencisinin veda ettiği Veşaha'nın cenazesi, doğum yeri olan Birzeit beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Birzeit Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde öğretim görevlisi olan Veşaha'nın ölümü üzerine 3 günlük yas ilan etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki hafta önce başından gerçek mermiyle vurulan Veşaha'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Batı Şeria'da günlerce protestolar düzenlenmiş, İsrail askerlerinin bu gösterilere saldırısında da onlarca Filistinli hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi! İsrail askerlerince yaralanan ve dün hayatını kaybeden Filistinli akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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