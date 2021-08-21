Son dakika haberi: İsrail askerleri, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalede bulundu

Son dakika haberler... İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.