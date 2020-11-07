Son dakika haberi... İsrail askerleri, Gazze açıklarında avlanan bir balıkçıyı yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Son dakika haberi... İsrail askerleri, Gazze açıklarında avlanan bir balıkçıyı yaraladı

07.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:47
Son dakika haberi... İsrail askerleri, Gazze açıklarında avlanan bir balıkçıyı yaraladı

Son dakika haber: Gazze'nin kuzey kesiminde kara sularında avlanan Filistinli bir balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Gazze'nin kuzey kesiminde kara sularında avlanan Filistinli bir balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Yasin Zayid es-Sultan isimli balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandığını söyledi. Ayaş, Sultan'ın kardeşiyle birlikte Beyt Lahiya açıklarında avlanırken vurulduğunu belirtti.

İsrail ordusundan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail deniz kuvvetlerinin sık sık balıkçıların teknelerine ateş açarak onları yaraladığını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle yaraladı
Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle yaraladı
İzmir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İzmir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Orhan Veli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Ali Şansalan Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İsrail askerleri, Gazze açıklarında avlanan bir balıkçıyı yaraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 23:47:29. #1.15#
title