Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı
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Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

08.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:10
Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin araçlarına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla iki Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin araçlarına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla iki Filistinliyi yaraladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki Filistinli gencin Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı El-Hıdır beldesi yakınlarındaki Etzion Yahudi yerleşim birimi çevresinde İsraillilerin araçlarına molotofkokteyli atmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

Adraee, İsrail askerlerinin, molotofkokteyli atmaya çalıştığı öne sürülen gençlere ateş ederek "etkisiz hale" getirdiğini belirtti.

Öte yandan İsrail İşgaline Karşı Sivil Direniş Komitesi mensubu Filistinli aktivisit Ahmet Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beytullahim kentine bağlı El-Hıdır beldesi yakınlarında Filistinli gençlere ateş ettiğini aktardı.

Salah, açılan ateşle yaralanan iki gencin çevredeki Filistinliler tarafından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerince vurulan gençlerden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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