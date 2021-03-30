Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
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Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

Gelen son dakika haberine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Sebastiya antik kentine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Sebastiya antik kentine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi yetkilisi Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un kuzey kesimindeki Sebastiya antik kentine baskın düzenlediğini belirtti.

Filistinlilerin ise Yahudi yerleşimcilerinin baskınını protesto etmek ve Filistin Toprak Günü'nü anmak için eylem düzenlediğini ifade eden Ebu Rahme, İsrail askerlerinin antik kente yürüyüşe geçen Filistinli göstericilere müdahale ettiğini söyledi.

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahalede bulunduğunu kaydeden Ebu Rahme, olaylar sırasında onlarca eylemcinin gazdan olumsuz etkilendiğini aktardı.

Ebu Rahme, Sebastiya antik kentinin Filistin'in tarihi eseri olduğunu, Filistin'in kökleri ve bölgedeki mevcudiyetini gösterdiğini belirterek, Yahudi yerleşimcilerin buranın kendilerine ait olduğu yalanları ve iddialarıyla topraklarını ele geçirmeye çalıştığını ekledi.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Sebastiya antik kentinin tarihinin, Bronz Çağı'na kadar uzandığı ifade ediliyor.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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