Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

06.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:00
Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

Son dakika gündem haberi: EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin şehit edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin şehit edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın El Halil kentinde onlarca Filistinli genç, İsrail askerlerinin dün bir Filistinliyi vurarak şehit etmesine tepki gösterdi.

Beyt Ummar beldesinde toplanan gençler ile bölgedeki İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Gençler, İsrail askerlerine taş atarken, askerler, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Gush Etzion kavşağında İsrail askerlerince şehit edildiği duyurulmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Bülent Ersoy
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 01:02:51. #1.14#
title