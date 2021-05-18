Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan Filistinliden detay İsrail askerlerinin Filistin sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini engellemesi EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vurulan Filistinliden detay

İsrail askerlerinin Filistin sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini engellemesi EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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