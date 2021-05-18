Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan Filistinliden detay İsrail askerlerinin Filistin sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini engellemesi EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vurulan Filistinliden detay
İsrail askerlerinin Filistin sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini engellemesi EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı