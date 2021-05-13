Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerlerine silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi açtıkları ateşle şehit etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail askerlerine silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi açtıkları ateşle şehit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki "Samaria" Bölge Tugayı'nın bulunduğu bölgede silahla ateş edildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerinde iki yaralı olduğu ve "saldırıyı düzenleyen teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, bir Filistinlinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus İsrail askerine ateş açtığı, saldırıda iki askerin yaralandığı, eylemi gerçekleştiren Filistinlinin ise öldürüldüğü belirtildi.

Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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