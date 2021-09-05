Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da 5'i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da 5'i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da 5'i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 5'i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 5'i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazeteci Sari Ceradat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Sair beldesine düzenlediği baskında 5'i çocuk 7 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Ceradat, gözaltına alınan çocukların yaş ortalamalarının 14 olduğunu ifade etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, İsrail askerlerinin Beytullahim'in Cenata beldesi ile Cenin kentinden de 4 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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