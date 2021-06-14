Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Eriha'ya bağlı Çiftlik Beldesi Belediye Başkanı Ahmed Gavanime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli 2 genci gözaltına almak için gece saatlerinde beldedeki bir eve baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin eve baskın düzenledikleri anda gençlere ateş ettiğini ve biri ağır olmak üzere ikisinin de yaralandığını aktaran Gavanime, yaralı 2 Filistinlinin gözaltına alınarak İsrail askeri helikopterine bindirildiğini kaydetti.

Gavanime, yaralı Filistinlilerin hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığının ise bilinmediğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını "idari tutuklu", 180'i çocuk olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı
Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Ataizi Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 12:21:26. #1.16#

title