Son dakika haberi! İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık gelişmiş askeri teçhizat alma planını onayladı
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Son dakika haberi! İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık gelişmiş askeri teçhizat alma planını onayladı

08.02.2021 02:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:44
Son dakika haberi! İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık gelişmiş askeri teçhizat alma planını onayladı

Son dakika haber... İsrail güvenlik kabinesi, ABD'den 9 milyar dolar tutarındaki savaş uçakları ve gelişmiş askeri teçhizatın tedariki yoluyla hava kuvvetlerini güçlendirme planını onayladı.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD'den 9 milyar dolar tutarındaki savaş uçakları ve gelişmiş askeri teçhizatın tedariki yoluyla hava kuvvetlerini güçlendirme planını onayladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde plana 3 yıl gecikmeli onay verildiği belirtildi.

ABD'den savaş uçakları, helikopterler ve yakıt ikmal uçakları satın alınmasının planlandığı ve 7 saat sürdüğü aktarılan toplantıda Savunma Bakanı Benny Gantz da hazır bulundu.

KAN'a göre Maliye Bakanlığı, Tel Aviv'in planı finanse etmek amacıyla ABD bankalarından kredi almasının gerekeceği, bunun da ABD tarafından İsrail'e yapılan yıllık yardımdan düşülmesi anlamına geleceği için anlaşmaya karşı çıktı.

İsrail'in ABD'den almayı planladığı savaş sanayi ürünlerinden bazılarını Chinook helikopterleri, F-35 ve F-16 savaş uçakları, bombalar ve gelişmiş silahlar oluşturuyor.

İsrail'in en büyük askeri destekçisi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında bu ülkeye 10 yıl içinde 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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