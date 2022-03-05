Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin "özel jet ve yatlarına" yaptırım kararı aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin "özel jet ve yatlarına" yaptırım kararı aldı

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin

Son dakika haberleri: İsrail'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 25 Rus milyardere sınırlı ölçüde yaptırım kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 25 Rus milyardere sınırlı ölçüde yaptırım kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaptırım kararı kapsamında, 25 Rus oligarka ait özel jetler İsrail havaalanlarında 48 saatten fazla kalamayacak ve onlara ait yatların limanlara demir atmasına izin verilmeyecek.

Yaptırım kararını, ismi paylaşılmayan "üst düzey bir İsrailli yetkiliye" dayandıran gazete, "İsrail'in, Putin'e yakın Rus iş insanlarına yaptırım uygulanmasında ABD'ye katılmaya karar verdiğini" yazdı. ???????

Haberde, söz konusu 25 kişinin kim olduklarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İsrail, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title