Son dakika haberi... İsrail, 1967 İsrail Arap Savaşı'ndan kalan mühimmat deposunu buldu

İsrail, Galon Tepelerinde yaptığı mayın temizleme çalışmaları esnasında 1967 İsrail- Arap Savaşı'ndan kalan büyük bir mühimmat deposu bulduğunu açıkladı.

İsrail, bugün Suriye'nin güneybatı, İsrail'in kuzeydoğu ucundaki Galon Tepelerinde 1967 İsrail-Arap Savaşı'ndan kalan büyük bir mühimmat deposunu bulduğunu açıkladı. İsrail basını yaptığı açıklamada 6 gün süren o savaştan kalan mühimmat deposunu 54 yıl sonra gün yüzüne çıkardıklarını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, "1967 İsrail - Arap Savaşı döneminden kalma binlerce mayının bölgedeki tepelere dağılmış olması sebebiyle son zamanlarda mayınları temizlemek için çalışmalar başlatılmıştı. Mayın temizleme çalışmaları vesilesiyle farklı ülkelere ait havan mermileri, ateşli silahlar, patlayıcılar, büyük miktarlarda ve orijinal bidonlarda bulunan mermiler de dahil olmak üzere yüzlerce mühimmat parçasıyla bir sığınak keşfedildi" dedi.

1967 İsrail-Arap Savaşı

Altı Gün Savaşı veya Haziran Savaşı, 5 Haziran-10 Haziran 1967 tarihleri arasında İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaştır. Savaş, İsrail'in üstünlüğü ile sona ermiştir. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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