Son dakika haberi | Isparta'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu
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Son dakika haberi | Isparta'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

08.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:31
Son dakika haberi | Isparta'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

Son dakika gündem haberi: Isparta'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Isparta'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Gülcü Mahallesi'nde Murat Yaka'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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