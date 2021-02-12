Son dakika haberi... Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekipler tarafından M.G.Z ve Z.D. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında kağıt havluya emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen