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Son dakika haberi: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezi ve ilçelerde, 11-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda ' Uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmaktan ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 26 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramada, 193,4 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli narkotik madde, 2 bin 440 kullanımlık halüsinojen narkotik madde, 12 adet uyarıcı nitelikli hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli, ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

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