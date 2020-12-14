Son dakika haberi: Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:40
Son dakika haberi: Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 48 sikke, metal yüzük ve toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 48 sikke, metal yüzük ve toprak gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Şarkikaraağaç ilçesinde çalışma yaptı.

Çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 48 sikke, metal yüzük ve toprak gözyaşı şişesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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