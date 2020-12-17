Son dakika haberi | Isparta'da pazar yerlerinde HES kodu ve maske denetimi yapılıyor
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Son dakika haberi | Isparta'da pazar yerlerinde HES kodu ve maske denetimi yapılıyor

17.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:21
Son dakika haberi | Isparta'da pazar yerlerinde HES kodu ve maske denetimi yapılıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde HES kodu ve maske kontrolü yaparken, vatandaşların ateş ölçümünü de gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde HES kodu ve maske kontrolü yaparken, vatandaşların ateş ölçümünü de gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda pazaryerlerindeki denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnaf ve vatandaşları HES kodu sorgulaması sonrasında pazaryerlerine alırken, yine pazar girişi ve içerisinde ateş ölçümü gerçekleştirerek, maske dağıtımı yapıyor. Uygulamadan dolayı esnaf ve vatandaşlarda duydukları memnuniyetlerini dile getiriyor.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 süreci dolayısıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu denetimlerin en önemlilerinden birisi ise pazaryerlerinde gerçekleşiyor. Isparta'da 21 pazar kurulurken, hafta sonu kısıtlamaları dolayısıyla şu anda hafta içerisinde 12 pazar vatandaşlara hizmet veriyor.

Salı Pazarı, Davraz Çarşamba Pazarı ve Yedişehitler Pazarı gibi şehrin büyük pazarlarının yanı sıra mahallelerde kurulan pazaryerlerinde de pazarlara girişler bariyerlerle kontrol altına alınıyor. Zabıta personeli esnaf ve vatandaşları HES kontrolü sonrasında pazaryerlerine alıyor. Yine gerek pazar girişi, gerekse pazar içerisinde zabıta personeli esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıyor. Termal Isı Ölçer Kask takan zabıta personelleri ayrıca esnaf ve vatandaşın ateş kontrollerini gerçekleştirerek, daha sağlıklı bir ortamda alış-veriş yapılmasını sağlıyor. Belediye zabıta ekipleri Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra pazaryerlerinde etiket kontrolü de yapıyor. - ISPARTA

Son dakika haberi | Isparta'da pazar yerlerinde HES kodu ve maske denetimi yapılıyor
Son dakika haberi | Isparta'da pazar yerlerinde HES kodu ve maske denetimi yapılıyor
Son dakika haberi | Isparta'da pazar yerlerinde HES kodu ve maske denetimi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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