Son dakika haberi: Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.

Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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