Son dakika haberi... ISPARTA'DA KAZA 3 YARALI

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Miskinler Rampası'nda meydana geldi. Antalya'dan kiraladıkları otomobille yola çıkan Ali Eren Tezen ve Berkay Derinöz, Burdur'dan arkadaşları Gizem Aktaş ile Buse Demirel'le Isparta'nın Eğirdir ilçesine yola çıktı. İlçe girişindeki miskinler rampasında Gizem Aktaş'ın kullandığı 06 BAB 619 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Gizem Aktaş ve otomobildeki arkadaşları Buse Demirel ile Ali Eren Tezen'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Otomobildeki Berkay Derinöz ise kazayı yara almadan atlattı.