Son dakika haberi... Isparta'da gölde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
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Son dakika haberi... Isparta'da gölde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Son dakika haberi... Isparta'da gölde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'ne düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'ne düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınkum Plajı'nda suya ayaklarını sokarak yürüyen 36 yaşındaki Halime Elma, dengesini kaybederek suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren Elma, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Elma, burada yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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