Son dakika haberi | Isparta'da dernekte kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası
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Son dakika haberi | Isparta'da dernekte kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Isparta'da dernekte kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası

Son dakika haberler... Isparta'da bir dernekte kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 139 bin 66 lira ceza uygulandı.

Isparta'da bir dernekte kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 139 bin 66 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Dernekteki 31 kişiye, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 139 bin 66 lira ceza verildi.

Derken başkanı hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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