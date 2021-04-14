Son dakika haberi | Isparta'da dernekte kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası

Son dakika haberler... Isparta'da bir dernekte kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 139 bin 66 lira ceza uygulandı.