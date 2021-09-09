Son dakika haberi! Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberine göre Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Isparta'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karacahisar köyü Karaçam mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, 2 su ikmal aracı bir yer ekibi ve helikopterle müdahale ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen