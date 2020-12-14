Son dakika haberi | Isparta'da çalınan koyunları Jandarma buldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Isparta'da jandarma ekipleri, Çobanisa köyünde bir ahırdan çalınan 53 koyundan 50'sini bularak, sahibine teslim etti.

Isparta'da jandarma ekipleri, Çobanisa köyünde bir ahırdan çalınan 53 koyundan 50'sini bularak, sahibine teslim etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Isparta'da merkeze bağlı Çobanisa köyünde 10 Aralık 2020 tarihinde M.U. isimli şahsa ait 53 adet koyun ahırdan çalındı. Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri, istihbarat timi ve merkez ilçe jandarma komutanlığı asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde 11 Aralık 2020 tarihinde 23 adet koyun kulak küpeleri sökülmüş vaziyette arazide başıboş olarak bulundu. 12 Aralık 2020 tarihinde yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sonucunda 27 adet koyun kulak küpeleri sökülmüş halde Küçükhacılar köyü Ovacık mevki'inde bulunarak, hayvan sahibine teslim edildi.

Olayın şüphelisi olarak tespit edilen M.B. ve Ö.U. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı