Son dakika haberi... Isparta'da bir köy karantinaya alındı Son dakika haberine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Aşağıkaşıkara köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Kaynak: AA