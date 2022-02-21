Son dakika haberi! Isparta'da bir kadın apartta ölü bulundu - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Isparta'da bir kadın apartta ölü bulundu

AA, Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Isparta'da bir kadın apartta ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.

Kutlubey Mahallesi'nde bir apartta yaşayan Zehra K'den (48) haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine aparta sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, kadını hareketsiz buldu.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra K'nin cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title