Son dakika haberi... Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi... Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
12.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:17

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Pınar Pazarı Taştepe Mahallesi'nde oturan Şeyma Çakmak (26), üçüncü kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ı hastaneye kaldırdı. Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Çakmak'ın bir süre önce doğum yaptığı bildirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Mesut Barzani Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Alişan Seda Sayan İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Adem Büyük Sergen Yalçın Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 19:25:14. #1.15#
title