Son dakika haberi... Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Son dakika gündem haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Pınar Pazarı Taştepe Mahallesi'nde oturan Şeyma Çakmak (26), üçüncü kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ı hastaneye kaldırdı. Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Çakmak'ın bir süre önce doğum yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA