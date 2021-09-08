Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı

Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkenin önemli turistik kentlerinden Barselona'daki El Prat Havaalanının yenilenmesi projesini askıya aldı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkenin önemli turistik kentlerinden Barselona'daki El Prat Havaalanının yenilenmesi projesini askıya aldı.

Ulaştırma, Dolaşım ve Kentsel Gündem Bakanı Raquel Sanchez, 1 milyar 700 milyon avroluk bir yatırımı öngören Barselona El Prat Havaalanını yenileme projesinin askıya alındığını açıkladı.

Sanchez, Katalonya özerk hükümetinin yeterli destek vermemesini bu karara gerekçe olarak gösterdi.

Merkezi hükümet ile Katalonya özerk hükümeti 2 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, El Prat Havaalanının genişletilmesi projesinin hayata geçirilmesi hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Diğer yandan Sanchez, yatırım projesinin durdurulmasının, merkezi hükümet ile Katalonya özerk hükümeti arasında gelecek hafta başlaması öngörülen "diyalog masası" görüşmelerini etkilememesi gerektiğini savundu.

İspanya'nın mevcut durumda en önemli sorunu olan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı siyasi çözüm üretmek amacıyla diyalog masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Katalan hükümeti, görüşmelerin sonunda bağımsızlık referandumu kararı çıkmasını şart koyarken, merkezi hükümet buna karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Defne Samyeli
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... İspanyol hükümeti, 1,7 milyar avroluk Barselona havaalanını yenileme projesini askıya aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 21:23:55. #1.16#

title