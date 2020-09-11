Son dakika haberi... İspanya Kralı'nın kızı tedbiren karantinaya alındı Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor'un, bugün başlayan okulunda bir sınıf arkadaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı açıklandı.

İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor'un, bugün başlayan okulunda bir sınıf arkadaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı açıklandı.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, başkent Madrid'deki Santa Maria de los Rosales özel okuluna giden 14 yaşındaki Prenses Leonor'un bir sınıf arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkması yüzünden, okullarda uygulanan protokol gereği tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte karantinaya alındığı bildirildi.

Madrid'de anaokul ve ilkokullarda yeni eğitim öğretim yılı salı günü başlarken, ortaokul son sınıfa giden Prenses Leonor bugün ders başı yapmıştı.

Madrid özerk yönetimin okullarda uyguladığı Kovid-19 protokolü gereği, bir öğrencide Kovid-19 vakası tespit edilmesi halinde sadece vakanın çıktığı sınıftaki tüm öğrenciler 14 gün süreyle karantinaya alınıyor.

Madrid'de yeni eğitim yılının ilk haftasında 5'ten fazla okulda Kovid-19 vakası çıkması sonucu bu sınıflardaki öğrenciler karantinaya alındı.

Ülkenin diğer bölgelerinde de benzer sorunlar yaşanırken, Bask bölgesinde şimdiye kadar sınıflarda tespit edilen 30 kadar Kovid-19 vakasından 4 okulun kapandığı duyuruldu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da bugün açıklanan son verilere göre dünden bu yana 12 bin 183 artışla toplam vaka sayısı 566 bin 326'ya, ölü sayısı da 29 bin 747'ye ulaştı.

Kaynak: AA