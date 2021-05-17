Son dakika haberi: İspanya, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı "silahların susmasını ve sivillerin korunmasını" istiyor
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Son dakika haberi: İspanya, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı "silahların susmasını ve sivillerin korunmasını" istiyor

Son dakika haberi: İspanya, İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı 'silahların susmasını ve sivillerin korunmasını' istiyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili, "atılacak ilk adımın silahların susması ve sivil toplumun korunması olduğunu" söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili, "atılacak ilk adımın silahların susması ve sivil toplumun korunması olduğunu" söyledi.

Madrid'deki Amerika Evi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Laya, "Bölgedeki şiddet son bulduktan sonra İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları azaltmak ve diyaloğu yeniden kazanmak için çabaların iki katına çıkartılmasını" istedi.

Laya, "İlk adım olarak silahlar susmalı ve başta çocuklar olmak üzere sivil toplumun korunmasına odaklanılmalı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının İsrail ve Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili bir toplantı planladığını belirten Laya, AB'nin, "silahların susması, diyalog yollarının aranması ve yürek burkan görüntülerin olduğu çatışmaları önlemek için daha fazla çaba göstermeye çalışacağını" kaydetti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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