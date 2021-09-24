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Son dakika haberi! İspanya hükümeti, La Palma Adası için acil yardım planını açıkladı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İspanya hükümeti, La Palma Adası için acil yardım planını açıkladı

Son dakika habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın bulunduğu La Palma Adası için "acil" ve "yeniden yapılandırma" planları uygulayacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın bulunduğu La Palma Adası için "acil" ve "yeniden yapılandırma" planları uygulayacaklarını açıkladı.

La Palma Adası'nı ziyaret eden Sanchez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Eylül Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Sanchez, La Palma'da ilk etapta evlerini ve geçim kaynaklarını kaybedenlere acil yardım yapacaklarını, ardından yanardağdan çıkan lavların tahrip ettiği yerler ve yaşam şartları için yeniden yapılanma planı uygulayacaklarını söyledi.

Acil yardım kapsamında barınma, temel eşyaların satın alınması ve iletişimin yeniden kurulmasının yanı sıra bu durum için tasarlanmış belirli bir istihdam düzenlemesi olacağını kaydeden Sanchez, yeniden yapılanma planının da kaynakların teşviki, kentsel yapılanma ve altyapıya yönelik olacağını ifade etti.

İspanya Başbakanı, La Palma'nın bu zamana kadar olduğu gibi yine önemli bir turistik destinasyon olarak kalmasını sağlayacaklarını, "şu an için üzücü bir durum olsa da yanardağ patlamalarının ardından adanın turistik ilgisinin de artacağını" kaydetti.

Kanarya Adaları Özerk Hükümetinden 13 milyon avroluk yardım paketi

Kanarya Özerk Yönetim Hükümeti de yanardağ patlamalarından dolayı toplam 13 milyon avroluk bir yarım paketi açıklayarak evlerine kaybedenlere 6 milyon avro, zarar gören şirketlere 7 milyon avro yardım yapma kararı aldı.

Yanardağda patlamaların ve lav akışının devam ettiği bölgede çoğunluğunu muz ağaçlarının oluşturduğu 1200 hektarlık tarım alanı etkilenirken tarım sektöründeki zararın 20 milyon avroyu geçtiği belirtiliyor.

La Laguna Üniversitesinin raporuna göre, 80 bin kişinin yaşadığı adadaki tüm mahsullerin yüzde 41'ini muzların oluşturduğu ve yılda 150 bin ton muz üretildiği ifade ediliyor.

Diğer yandan Kanarya Adaları ile bağlantılı uçuşlar yapan Binter adlı hava yolu şirketi, yanardağ patlamalarından çıkan küllerden dolayı gece uçuşlarını iptal etme kararı aldığını bildirdi.

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda 6. gününü dolduran patlamalardan dolayı 400 ev kül olmuş, 6 bine yakın kişi evlerinden tahliye edilmişti.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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