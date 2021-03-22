Son dakika haberi | İspanya Dışişleri Bakanı Laya: "AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | İspanya Dışişleri Bakanı Laya: "AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı"

22.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:24
Son dakika haberi | İspanya Dışişleri Bakanı Laya:

Son dakika haber: İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olması gerektiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olması gerektiğini bildirdi.

Laya, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birkaç ay süren muazzam çalkantılı bir dönemden sonra, belki de Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı." dedi.

AB-Türkiye ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmak için "bu toplantıya umutlu geldiklerini" dile getiren Laya, "Ancak Türkiye'den kararlı ve net bir destek görmemiz gerektiğinin de tam bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, 25-26 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi öncesinde bugün toplanarak Türkiye ve Rusya ile ilişkiler, Myanmar ve Batı Balkanlar gibi birçok konuyu görüşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İspanya Dışişleri Bakanı Laya: "AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:35:13. #1.14#
title