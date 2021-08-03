İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı
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İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor.

Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.

İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı faaliyetlerine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor (2)
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