İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada
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İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

15.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:00
İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

İspanya'nın La Gomera Adası'nda sahil şeridindeki uçurumdan kopan dev kayalık çöktü.

 İspanya'nın La Gomera Adası'nda sahil şeridindeki uçurumdan kopan dev kayalık çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olay kameraya yansıdı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları içinde yer alan La Gomera Adası'nda sahil şeridindeki bir uçurumdan kopan dev kayalık sabah saatlerinde çöktü. Tatilcilerin karavanlarının bulunduğu yerin birkaç metre uzağında meydana gelen olayda, uçurumun bir kısmı çökerek denize karıştı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde uçurumun bir kısmının çökmesi sonrasında büyük bir toz bulutu oluştu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kamp yapan tursitlerin enkaz altında kalmış olabileceği ihtimaline karşı adada acil durum ilan edildiği ifade edildi. Eğitimli köpeklerin bölgede incelemelerde bulunduğu ifade edilirken,olaya illişkin henüz kayıp vakası bildirilmedi.


İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada
İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada
İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada
İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada
İspanya'daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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