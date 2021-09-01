Son dakika haberi... İspanya'da uyuşturucu ve suç örgütüne yönelik operasyonda 107 Arnavut tutuklandı
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Son dakika haberi... İspanya'da uyuşturucu ve suç örgütüne yönelik operasyonda 107 Arnavut tutuklandı

Son dakika haberi... İspanya'da uyuşturucu ve suç örgütüne yönelik operasyonda 107 Arnavut tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İspanya Emniyet Müdürlüğü, Almanya ve Arnavutluk polis departmanlarının iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda uluslararası suç örgütü ve uyuşturucu ticareti suçundan 107 Arnavut'un tutuklandığını duyurdu.

İspanya Emniyet Müdürlüğü, Almanya ve Arnavutluk polis departmanlarının iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda uluslararası suç örgütü ve uyuşturucu ticareti suçundan 107 Arnavut'un tutuklandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'da suç örgütlerine karşı en büyük operasyonlardan birinin gerçekleştirildiği" belirtilerek, operasyonun Katalonya bölgesi merkezli olduğu kaydedildi.

Operasyonda 107 Arnavut'un tutuklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Barselona, Tarragona, Girona ve Castellon kentlerinde 51 yere düzenlenen baskınlarda 1 tondan fazla esrar, 70 bin avro, 2'si lüks 3 araç ve tabanca, tüfek gibi bazı silahların ele geçirildiği bildirildi.

Suç örgütünün daha çok Almanya üzerinden uyuşturucu dağıtımı yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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