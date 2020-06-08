Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm rapor edilmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm rapor edilmedi

Son dakika güncel haberi: İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölüm görülmediğini açıkladı.

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm rapor edilmedi
08.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:52

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölüm görülmediğini açıkladı.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmediği, hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 136'da kaldığı açıklanırken, haftalık ölüm sayısının ise 56 olduğu kaydedildi.

Öte yandan son 24 saatte yeni vaka sayısının 48 olduğu ve toplam vaka sayısının 241 bin 717'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Ekonomi tahminleri olumsuz yönde revize edildi

Bu arada 4 Mayıs'ta başlayan ve dört aşamalı olan kademeli normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren ülke nüfusunun yüzde 53'ü son aşamaya geçerken, yüzde 47'lük bölüm de üçüncü aşamada bulunuyor.

Olağanüstü halin 21 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da normalleşme adımlarına rağmen ekonomik görünüm ile ilgili olumsuz haberler gelmeye devam etti.

İspanya Merkez Bankası, 2020 sonunda ekonomik daralmanın yüzde 15,1'e, işsizlik oranının da yüzde 23,6'ya (2019'da yüzde 14,1) kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Portekiz

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1485'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 192 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 34 bin 885'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarından 22 binden fazlasının iyileştiği, mevcut durumda 55'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin kişinin tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Portekiz, 15 Haziran'dan itibaren havalimanlarını yurt dışı uçuşlarına açacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Zülfü Demirbağ Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölüm rapor edilmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 18:52:48. #1.15#
title