Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 543 bin 379'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha virüs tespit edildiği, 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 543 bin 579'a, toplam can kaybı ise 29 bin 628'e ulaştı.

Kaynak: DHA