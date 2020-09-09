Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 yeni koronavirüs vakası
09.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:41

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 543 bin 379'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 866 kişide daha virüs tespit edildiği, 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 543 bin 579'a, toplam can kaybı ise 29 bin 628'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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