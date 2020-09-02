Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 yeni koronavirüs vakası
02.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:01

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 479 bin 554'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha virüs tespit edildiği, 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 479 bin 554'e, toplam can kaybı ise 29 bin 194'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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