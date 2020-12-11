Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 741 bin 439'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 53 kişide daha virüs tespit edildiği, 280 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 741 bin 439'a, toplam can kaybı ise 47 bin 624'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı