Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 koronavirüs vakası

11.12.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:34
Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 7 bin 53 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 741 bin 439'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 53 kişide daha virüs tespit edildiği, 280 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 741 bin 439'a, toplam can kaybı ise 47 bin 624'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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