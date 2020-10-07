Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 yeni koronavirüs vakası
07.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:59
Son dakika haberi: İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 872 bin 276'ya ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha virüs tespit edildiği, 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 872 bin 276'ya, toplam can kaybı ise 32 bin 562'ye ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı