Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 yeni koronavirüs vakası

07.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:59
Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 872 bin 276'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha virüs tespit edildiği, 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 872 bin 276'ya, toplam can kaybı ise 32 bin 562'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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