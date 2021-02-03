Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 31 bin 596 koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 31 bin 596 koronavirüs vakası

03.02.2021 21:54 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:58
Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 31 bin 596 koronavirüs vakası

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'da son 24 saatte 31 bin 596 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 31 bin 596 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 913 bin 389'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 31 bin 596 kişide daha virüs tespit edildiği, 565 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 913 bin 389'a, toplam can kaybı ise 60 bin 370'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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