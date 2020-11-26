Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 koronavirüs vakası

26.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:24
Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 koronavirüs vakası

Son dakika haberi... İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 142'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha virüs tespit edildiği, 337 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 142'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 374'e ulaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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