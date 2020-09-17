Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 11 bin 291 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 11 bin 291 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre İspanya'da son 24 saatte 11 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi | İspanya'da son 24 saatte 11 bin 291 yeni koronavirüs vakası
17.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:18

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 625 bin 651'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 291 kişide daha virüs tespit edildiği, 162 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 625 bin 651'e, toplam can kaybı ise 30 bin 405'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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