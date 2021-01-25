İspanya'da son 24 saatte 38 bin 682 koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 38 bin 682 koronavirüs vakası

25.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:00
İspanya'da son 24 saatte 38 bin 682 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 38 bin 682 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 38 bin 682 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 697 bin 294'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 38 bin 682 kişide daha virüs tespit edildiği, 257 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 697 bin 294'e, toplam can kaybı ise 56 bin 208'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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