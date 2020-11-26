Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü
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Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü

26.11.2020 22:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:30
Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 337 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 289 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 337 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 289 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 337 arttı.

Son 7 günde 1220 kişi salgından ölürken, toplam sayı 44 bin 374'e çıktı.

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Dün, 1 milyon 605 bin 66 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, son 24 saatte 12 bin 289 artışla 1 milyon 617 bin 355'e yükseldi.

Ülkede, mevcut durumda 15 bin 316 Kovid-19 hastası tedavi görürken, bunların 2 bin 815'i yoğun bakımda bulunuyor.

İspanya, son 1,5 aydır alınan önlemler sayesinde her 100 bin kişide 600'lerde olan vaka sayısını 325'e kadar indirdi.

Hükümet, Avrupa Birliği (AB) tarafından "riskli" bölge olarak ilan edilen her 100 bin kişide 150'nin üzerinde olan vaka sayısını dikkate alarak, mevcut tedbirlerin uygulanmasında gevşeme olmaması çağrısı yapıyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 17 özerk yönetimle Noel Bayramı ve yılbaşı sürecinde Kovid-19 önlemlerinin ne şekilde alınacağı yönünde görüşmelere devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 383 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 209'a, toplam vaka sayısı da 280 bin 394'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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