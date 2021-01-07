Son dakika haberi: İspanya Başbakanı Sanchez'den, "ABD demokrasisinin gücüne güveniyorum" paylaşımı

Bir son dakika haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de çıkan olayları "endişeyle" takip ettiğini belirterek, Amerika demokrasisinin gücüne güvendiğini bildirdi.