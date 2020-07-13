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Son dakika haberi... İSO/Bahçıvan: Sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor

Son dakika haberlerine göre İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün kaynak yapısındaki çarpıklığın en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekerek, "İSO 500'ün temel göstergeleri de göstermektedir ki sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor" diye uyardı.

Son dakika haberi... İSO/Bahçıvan: Sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor
13.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:11

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500'ün kaynak yapısındaki çarpıklığın en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekerek, "İSO 500'ün temel göstergeleri de göstermektedir ki sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor" diye uyardı.

Bahçıvan, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı sonuçlarını, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Bahçıvan, 500 Büyük sanayi kuruluşunun 2019 yılında devrolan finansal kırılganlıkların yarattığı zorluklara karşı verdiği çetin mücadele ile büyüme patikasına geri dönüş çabasının sancılarını bir arada yaşadığını söyledi: "Sanayimizin teknoloji yoğunluklu katma değer üretiminin önünü açacak Ar-Ge'ye harcamaları 2019 yılında 9.7 milyar lira oldu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 152 artışı ifade ediyor. Aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlara oranının da yaklaşık binde 5'ten yüzde 1'e yükseldi."İSO 500 Büyük araştırmasında üzerinde düşünülmesi gereken veriler olduğuna işaret eden Bahçıvan, "2019 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara karşın sanayi kuruluşlarımızın esas faaliyetlerinden elde ettikleri başarıları, yine finansman maliyetlerinin gölgesinde kaldı" dedi ve şöyle devam etti: "500 Büyük'ün finansman giderleri yüzde 33.4 düşüşle 63.8 milyar liraya inerken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 88.9'dan yüzde 69.3'e geriledi. Yine kaynak yapısındaki toplam borçların payındaki son beş yıldır dikkat çeken bozulma, 2019'da da devam etti. Toplam borçların payı 1.4 puan daha artarak yüzde 68.4'e yükselirken, öz kaynakların payı ise yüzde 31.6'ya geriledi. "İSO 500'ün kaynak yapısındaki çarpıklığın en yüksek seviyelere ulaştığını hatırlatmakta ve bu oranların dünya ortalamalarının üstünde olduğunu vurgulamakta yarar var. Bu borç ve finansal yük altında sanayicinin bugün en büyük avantajı; faizlerin düşük seviyede seyretmesidir. İSO 500'ün temel göstergeleri de göstermektedir ki sanayici kazandıklarıyla borç kapatamıyor. Borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yüksek faizle mücadeleyi hiç hafife almamalıyız."Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, İSO 500'de 2015 yılıyla birlikte ilk kez yüzde 60'ların üstüne çıkan toplam borçların payı, takip eden yıllarda da artış eğilimini sürdürmüştü. 2019'da yılında da bir önceki seneye göre 1.4 puan daha artarak yüzde 68.4'e çıktı.İSO 500'de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 2018'de 276 ile bu verinin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. 2019'da ise bu sayı 14 azalarak 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'yi aşan bir oranla artarak 3.8 milyar liradan 9.7 milyar liraya çıktı.

İSO 500'ün geçen yıl istihdamı yaklaşık yüzde 1 arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20.5 olarak gerçekleşti. Bu da İSO 500'ün istihdama katkı yapmaya devam ettiğini gösterdi. İSO 500'de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre değişmeyerek 117 olarak gerçekleşti. Halka açık kuruluş sayısı 2017'de 69, 2018'de 67 iken, 2019'da 66 oldu. (Fotoğraf - Grafik)


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Kaynak: DHA

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